UBS: Ermotti, “banche ancore di stabilità in periodi di crisi”

Keystone-SDA

Le banche possono essere ancore di stabilità in periodi di crisi: lo afferma il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti.

(Keystone-ATS) “La crisi finanziaria del 2008 ha portato alla luce il fatto che una certa flessibilità data al mondo finanziario di auto gestire i propri rischi era stata abusata”, ha riconosciuto il dirigente partecipando a Milano all’evento Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori in collaborazione con l’istituto Intesa Sanpaolo.

“Da questo punto la lezione è stata quella di ridurre questa flessibilità e imporre regole più ferree per gestire le grandi banche di rilevanza sistemica”, ha proseguito il 65enne. In seguito “le grandi banche hanno aiutato il sistema economico a stare a galla, solo grazie alle lezioni che abbiamo imparato dalla crisi finanziarie”.

“Si è visto anche nell’ultima crisi nella primavera 2023: questi scossoni grossi ci sono stati e le grandi banche sono state delle ancore di stabilità del sistema”, ha argomentato il manager. “Abbiamo imparato a creare un sistema finanziario forte abbastanza, dal punto di vista della responsabilità sociale e finanziaria. Qualcosa abbiamo imparato, tutto è migliorabile, ma oggi siamo messi meglio di prima, tanto che credo che ci siano tantissimi giovani che hanno interesse a fare carriera nel nostro settore”.

“C’è sempre un po’ troppo rispetto per tutto quello che ha a che fare con il mondo della finanza: demistificare il mondo del denaro e dei soldi è il primo passo”, ha proseguito il Ceo della maggiore banca elvetica. “Vedo tantissima gente con un’intelligenza nettamente superiore alla media, con percorsi accademici impressionanti, che quando parla di soldi sembra avere paura e si distanzia. La materia può essere complicata, ma non abbastanza da giustificare questa paura”, ha continuato l’esperto, ricordando che “in fondo tutto passa dalla finanza, dai soldi: non importa se uno voglia finanziarsi gli studi o aprire la propria attività o risparmiare per comprarsi casa: qualsiasi cosa uno voglia fare nella vita passa dalla pianificazione finanziaria”.

“Il mondo della medicina è sicuramente più complicato della finanza, eppure quasi tutti hanno un’opinione”, puntualizza lo specialista. “Perciò dico adottiamo un approccio meno difensivo e impariamo le nozioni basilari, tutti devono averle”, ha aggiunto. “Quello che vedo forse fa parte di vecchie generazioni, è anche nel nucleo familiare di delegare a una sola persona gli affari finanziari: tutti devono sapere. È importante capire anche perché magari in una famiglia vengono prese certe decisioni, indipendentemente da quanto sia poi la ricchezza della famiglia, anzi”, ha concluso.