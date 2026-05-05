UBS: difficoltà in borsa dopo riunione commissione Stati

Keystone-SDA

L'azione UBS si trova sotto pressione stamani in borsa, a seguito di quanto scaturito ieri dalla riunione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.

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(Keystone-ATS) Non è stata avanzata alcuna proposta di modifica urgente riguardo alla copertura integrale del capitale proprio delle filiali estere. La commissione intende prima discutere le diverse opzioni e alternative al progetto del Consiglio federale e deliberare in merito in agosto.

“Il mercato avrebbe sicuramente preferito un procedimento più rapido”, afferma l’analista di Vontobel Andreas Venditti, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Awp. A suo avviso un approccio più misurato non rappresenta però una sorpresa.

L’azione UBS ha aperto stamani in perdita dell’1%, rivelandosi il peggior titolo dell’indice principale SMI, ma con il trascorrere delle ore ha azzerato le perdite, pur mostrandosi meno tonica dell’indice SMI, che a mezzogiorno avanza dello 0,6%. Dall’inizio dell’anno il valore ha perso il 7%, mentre positiva rimane la performance sull’arco di dodici mesi: +9%.