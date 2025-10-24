UBS: cambiamenti nel cda e nella direzione

Keystone-SDA

Lukas Gähwiler non si ricandiderà per un seggio nel consiglio di amministrazione (cda) di UBS in occasione dell'assemblea generale annuale del prossimo aprile.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ha deciso di lasciare la carica di vicepresidente dell’organo di vigilanza, ponendo così fine alla sua lunga carriera nel settore bancario.

Markus Ronner è stato proposto come suo successore e sarà nominato nuovo membro del cda e vicepresidente durante l’assemblea generale, indica un comunicato della banca diramato stamani.

Di nazionalità svizzera, Ronner ha svolto tutta la sua carriera professionale presso UBS dal 1981. È diventato membro del cda nel 2018, quando ha assunto l’attuale carica di responsabile della conformità e della governance di UBS. Il suo successore sarà comunicato separatamente.

Da parte sua, Gähwiler ha ricoperto diverse cariche dirigenziali presso UBS dal 2010. Nel 2022 è stato nominato vicepresidente dell’organo di vigilanza.

Parallelamente, dal prossimo primo gennaio saranno attuati cambiamenti organizzativi all’interno della direzione di UBS: Michelle Bereaux, responsabile dell’integrazione, assumerà la carica di responsabile della conformità e dei rischi, mentre Beatriz Martin è stata nominata responsabile delle operazioni (COO). Martin manterrà la presidenza della regione Europa, Medio Oriente e Africa.