UBS: “misure estreme, non si tiene conto delle preoccupazioni”

Keystone-SDA

Le misure annunciate oggi dal Consiglio federale sui fondi propri delle banche sistemiche sono estreme e non tengono conto delle preoccupazioni espresse durante la procedura di consultazione: è la reazione di UBS alle novità odierne.

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(Keystone-ATS) Se fossero adottati, i provvedimenti “avrebbero conseguenze considerevoli sull’economia svizzera”, mette in guardia l’istituto in una presa di posizione consultata dall’agenzia Awp. L’azienda ribadisce quindi in pratica quanto più volte già detto negli ultimi mesi.

La società sta esaminando l’insieme dei documenti e fornirà ulteriori commenti al più tardi in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre, ovvero mercoledì prossimo.