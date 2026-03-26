Twint è l’azienda con la migliore reputazione in Svizzera

Keystone-SDA

L'applicazione di pagamento Twint gode del favore della popolazione svizzera: secondo un sondaggio condotto tra i consumatori la società che la gestisce (Twint SA di Zurigo) si conferma per la terza volta l'azienda con la migliore reputazione.

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(Keystone-ATS) Seguono a ruota il produttore di patatine Zweifel e Migros.

“Twint è considerata un’impresa di prim’ordine, in grado di offrire prestazioni migliori rispetto alle altre ditte del settore e di distinguersi in modo positivo”, afferma Anja Reimer, esperta della società di ricerche di mercato NIQ, citata in un comunicato odierno. “È inoltre, ancora una volta, l’azienda con cui gli svizzeri si identificano maggiormente: in particolare, le donne e i giovani sotto i 30 anni valutano molto positivamente la società.

Al secondo posto si conferma Zweifel, molto gettonata soprattutto dai giovani, e al terzo si inserisce Migros, che ha scalzato Ricola, scesa al sesto rango. Prima del marchio delle caramelle figurano le FFS (quarto posto) e Coop (quinto). La top ten è completata da Lindt&Sprüngli, Rivella, Geberit e La Posta.

Tra le organizzazioni senza scopo di lucro la Rega ha difeso la sua posizione di vertice per la nona volta consecutiva. “È considerata una realtà eccellente da tutta la popolazione elvetica, a prescindere dall’età”, commenta Reimer. “Gode di grande prestigio, suscita simpatia ed è strettamente legata all’identità nazionale”. In seconda posizione si trova la Fondazione svizzera per paraplegici, seguita da Spitex Svizzera.

L’indagine ha preso in considerazione 50 fra le principali imprese elvetiche e molte delle più note realtà no profit. I risultati si basano su 3800 interviste condotte nella Svizzera tedesca e in Romandia fra metà gennaio e febbraio.