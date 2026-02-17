Twint: 6 milioni di utenti e 901 milioni di transazioni nel 2025

Keystone-SDA

Il sistema di pagamento digitale Twint ha superato nel 2025 la soglia dei 6 milioni di utenti. Lo scorso anno sono state registrate 901 milioni di transazioni, con un incremento del 16,5% rispetto a quello precedente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo una nota diffusa oggi, il 77% delle operazioni riguarda pagamenti commerciali, mentre circa una su quattro (23%) è effettuata tra privati. Twint è accettato come mezzo di pagamento dall’81% dei punti vendita fisici in Svizzera e dall’86% dei negozi online. Circa il 65% delle transazioni commerciali avviene in presenza, contro il 35% a distanza.

Negli anni scorsi la crescita era già stata sostenuta: nel 2023 le transazioni si attestavano a 590 milioni, salite a 773 milioni nel 2024.

Nel comunicato, Twint accoglie inoltre “con favore” l’indagine avviata alla fine dello scorso anno dalla Commissione della concorrenza (Comco) nei confronti di Apple. L’autorità federale di vigilanza intende chiarire se l’accesso alle interfacce NFC degli iPhone concesso ai fornitori svizzeri di applicazioni sia compatibile con il diritto della concorrenza.

La società anonima Twint è stata fondata nel settembre 2016. L’azienda ha sede a Zurigo e appartiene a UBS, Raiffeisen, Postfinance, Banca cantonale vodese (BCV), Banca cantonale di Zurigo (ZKB), alla società di servizi finanziari SIX e all’operatore di pagamenti francesi Worldline.