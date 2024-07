Turismo globale mette le ali ad Avolta, ricavi di 6 miliardi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La progressione del turismo globale sta mettendo le ali al fatturato di Avolta, società nata l’anno scorso dalla fusione fra Dufry, colosso basilese specializzato nel commercio esentasse (duty-free), e Autogrill, azienda italiana che opera nei servizi di ristorazione.

Nel primo semestre il fatturato ha raggiunto 6,3 miliardi, l’11% in più dello stesso periodo del 2023, ha indicato stamani il gruppo. La crescita organica è stata del 7%. Le sinergie generate dall’acquisizione di Autogrill hanno avuto un effetto positivo sulla redditività: il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 15% a 568 milioni, mentre l’utile netto ha fatto un balzo del 47% a 182 milioni.

Per la seconda parte dell’anno il gruppo si aspetta una domanda in ulteriore espansione. Vengono anche confermati gli obiettivi a medio termine, che vertono su un incremento annuo dei proventi, a cambi costanti, compreso fra il 5% e il 7% .

“Con un forte sviluppo delle attività in tutte le regioni, che ci permette di raggiungere l’obiettivo di una solida e costante performance finanziaria, manteniamo al centro della nostra attenzione il viaggiatore e la sua esperienza di viaggio attraverso la nostra offerta di prodotti e servizi”, afferma il Ceo Xavier Rossinyol, citato in un comunicato.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisognerà attendere l’apertura del mercato alle 09.00. L’azione Avolta dall’inizio di gennaio ha guadagnato il 7%, ma sull’arco di un anno la performance è del -22%.

Fondata a Basilea nel 1865 con il nome di Weitnauer, la società è entrata come grossista sul mercato duty-free nel 1948. Dal 1953 è diventata anche un operatore al dettaglio, con l’apertura di un primo punto vendita a Parigi. Il gruppo ha assunto il nome Dufry nel 2003 e dal 2005 è stata quotata in borsa. La nuova ragione sociale Avolta è stata lanciata nell’ottobre 2023, dopo l’acquisizione di Autogrill. Oggi è una realtà attiva in 73 paesi, con un totale di 5100 negozi e punti di ristoro situati in aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, porti e navi da crociera, che entra in contatto ogni anno con 2,3 miliardi di clienti potendo fare leva su un organico di 76’000 dipendenti.