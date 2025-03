Turchia formalizza accusa ‘terrorismo’ per giornalista svedese

Keystone-SDA

Il giornalista svedese Joakim Medin, arrestato al suo arrivo in Turchia, dove si era recato per seguire le manifestazioni dell'opposizione in favore del sindaco di Istanbul incarcerato, Ekrem Imamoglu, si è visto formalizzare le accuse di "terrorismo".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha confermato la presidenza turca.

Medin, 40 anni, che lavora per il giornale svedese Dagens Etc, fermato al suo atterraggio a Istanbul il 27 marzo e incarcerato il 28, “è stato arrestato con l’accusa di ‘partecipazione in organizzazione terroristica armata’ e di ‘insulto al presidente’, si legge in una nota.

L’accusa si riferirebbe a una sua partecipazione nel 2023 a una manifestazione a Stoccolma in favore del partito armato curdo Pkk, nella quale è stato anche esibito un pupazzo denigratorio con le sembianze del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, appeso fuori dal municipio della capitale svedese. Madin ha scoperto, una volta messo in cella, di essere ricercato in Turchia.

In un bollettino pubblicato dal suo “Disinformation Combat Centre”, la presidenza turca ha affermato che Medin era “noto per le notizie anti-turche e per la sua vicinanza all’organizzazione terroristica Pkk”, il gruppo militante curdo che Ankara combatte come terrorista. “La decisione di arrestarlo non ha alcun collegamento con le attività giornalistiche”, ha aggiunto. La direzione delle comunicazioni della Turchia ha affermato che il giornalista svedese era tra i 15 sospettati che si ritiene abbiano eseguito, organizzato o pubblicizzato la manifestazione di Stoccolma del 2023 . La protesta fece infuriare le autorità turche, che affermarono che era stata orchestrata da membri del Pkk e convocarono l’ambasciatore svedese ad Ankara.

L’arresto di Medin è avvenuto solo poche ore dopo che le autorità hanno rilasciato l’ultimo degli 11 giornalisti arrestati durante i raid all’alba di lunedì per aver seguito le proteste, tra cui il fotografo dell’Afp Yasin Akgul. Le autorità turche hanno anche espulso il giornalista della Bbc Mark Lowen, che stava seguendo le proteste, dopo averlo trattenuto per 17 ore, affermando che rappresentava “una minaccia per l’ordine pubblico”, dichiara l’emittente.