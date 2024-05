Turchia: sindaco curdo di Mardin condannato a 10 anni di carcere

(Keystone-ATS) Ahmet Turk, figura storica del movimento curdo in Turchia e sindaco della città sudorientale di Mardin, è stato condannato a 10 anni di reclusione per appartenenza ad un’organizzazione terroristica. Lo riportano vari media turchi.

Il politico di 81 anni è stato condannato da un tribunale di Ankara nell’ambito del cosiddetto “processo di Kobane”, ovvero il caso giudiziario che vede imputati oltre 100 membri del partito filocurdo Hdp, oggi Dem, accusati di avere voluto distruggere “l’unità e l’integrità territoriale dello Stato” per avere incitato proteste nell’ottobre del 2014 mentre l’Isis tentava di prendere il controllo della città siriana di Kobane, popolata soprattutto da curdi, che si trova nei pressi del confine con la Turchia.

All’epoca, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan decise di non lanciare un’offensiva oltre confine per fermare l’avanzata del cosiddetto Stato islamico mentre l’esercito turco controllava l’area di frontiera per impedire ai cittadini curdi di Turchia di entrare a Kobane. In molte città del sud est a maggioranza curda di Turchia la popolazione scese in piazza per protestare. Le dimostrazioni sfociarono ben presto in duri scontri tra manifestanti e forze dell’ordine e 37 persone persero la vita mentre oltre 700 rimasero feriti, tra cui più di 300 agenti. Tra i politici imputati nel caso, anche Selahattin Demirtas, all’epoca leader del partito filocurdo Hdp che fu poi arrestato nel 2016 e si trova tuttora in carcere.