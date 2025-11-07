Turchia: mandato d’arresto per genocidio a Netanyahu

Keystone-SDA

La giustizia turca ha emesso mandati di arresto per "genocidio" contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

(Keystone-ATS) I mandati di arresto riguardano un totale di 37 sospetti, ha precisato la procura generale di Istanbul in un comunicato, senza tuttavia fornire un elenco completo.

Tra questi figura anche il capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, secondo quanto riferito dalla procura di Istanbul, che denuncia il “genocidio e i crimini contro l’umanità perpetrati in modo sistematico dallo Stato israeliano a Gaza”.

La giustizia turca cita anche il caso dell'”Ospedale dell’amicizia turco-palestinese” nella Striscia di Gaza – costruito dalla Turchia – colpito a marzo dall’esercito israeliano, che sostiene che fosse utilizzato come base dai combattenti del movimento islamista palestinese Hamas.