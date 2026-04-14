Turchia: ex studente apre fuoco in liceo, poi si suicida. 16 feriti

Keystone-SDA

Un ex studente di 18 anni ha aperto il fuoco oggi in un liceo a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, vicino al confine con la Siria.

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(Keystone-ATS) Durante la sparatoria sono rimaste ferite 16 persone, per lo più studenti. L’assalitore, nato nel 2007 e armato di un fucile da caccia, ha preso in ostaggio alcuni studenti prima di essere circondato dalle forze speciali di sicurezza.

Dopo trattative in corso, l’attentatore si è tolto la vita con la sua stessa arma. Lo ha confermato il governatore provinciale Hasan Sildak.