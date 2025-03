Turchia, sindaco arrestato di Istanbul sospeso dall’incarico

Il sindaco arrestato di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stato sospeso dai suoi incarichi. L'ha comunicato oggi il ministero dell'Interno della Turchia.

(Keystone-ATS) Leader dell’opposizione CHP, Imamoglu è stato arrestato con l’accusa di corruzione e terrorismo. L’esponente politico ha affermato di essere vittima di repressione.

Centinaia di persone sono state arrestate nei giorni scorsi per le proteste a sostegno della causa di Imamoglu, il quale ha lanciato oggi un appello a non “perdere la speranza” per i suoi sostenitori.

Nel frattempo, il sindaco di Istanbul è stato portato nel carcere di Silivri, assieme ad altre 50 persone arrestate nell’ambito del caso di corruzione che coinvolge anche Imamoglu. Il convoglio partito dal tribunale di Caglayan a Istanbul è arrivato attorno alle 16:30, ora locale, nel carcere che si trova a circa 80 chilometri a ovest del centro della città sul Bosforo, riferiscono vari media locali.