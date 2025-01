Tui Suisse: “prezzi dovrebbero rimanere stabili quest’anno”

Keystone-SDA

I prezzi delle vacanze all'estero quest'anno dovrebbero rimanere stabili per l'insieme delle destinazioni: lo afferma Philipp von Czapiewski, direttore dell'operatore viaggi Tui Suisse.

1 minuto

(Keystone-ATS) La disponibilità degli svizzeri a pagare è tuttora più alta rispetto ai tempi antecedenti la pandemia, ha indicato il manager all’agenzia Awp in margine a una conferenza stampa a Zurigo. Alcuni prezzi sono cresciuti notevolmente negli ultimi anni, ma ora non sono previsti ulteriori aumenti.

Le prenotazioni per l’attuale stagione invernale e per la prossima estate sono in crescita rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda l’immediato in primo piano vi sono l’Egitto, la Thailandia, Capo Verde, le Maldive e gli Emirati Arabi Uniti. Molto gettonate sono anche le vacanze estive, con sugli scudi Antalya (Turchia), Maiorca, Creta, Kos e Rhodos sul fronte balneare, mentre Stati Uniti e Thailandia dominano sul lungo raggio.