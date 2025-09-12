Tuffo nel Canal Grande: coppia multata e allontanata da Venezia

Keystone-SDA

Due turisti residenti nel Regno Unito si sono tuffati ieri nel Canal Grande e nel Rio di San Vidal a Venezia, proprio sotto l'ex consolato britannico. La coppia - un inglese di 35 anni e la compagna romena di 25 - è stata sanzionata dalla Polizia locale.

(Keystone-ATS) A seuito della segnalazione dei gondolieri dello stazio di San Vidal, a entrambi è stata comminata una sanzione amministrativa di 350 euro. Inoltre è stato disposto l’ordine di allontanamento di 48 ore dal centro storico, più un’ulteriore sanzione di 100 euro. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, ha di fatto posto fine alla loro vacanza.

Dall’inizio dell’anno sono stati emessi oltre mille ordini di allontanamento per violazioni di varia natura, confermando Venezia tra i comuni italiani che utilizzano maggiormente questo strumento contro il degrado urbano.

“L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di contrastare con fermezza i comportamenti irrispettosi e incivili, perché tutelare Venezia significa difendere la dignità di una città unica al mondo e garantire il decoro sia ai residenti che ai visitatori”, commenta l’assessora alla Sicurezza Elisabetta Pesce.