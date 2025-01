Truth di Trump si lancia nei servizi finanziari

Keystone-SDA

Trump Media and Technology Group, la società a cui fa capo la rete sociale Truth di Donald Trump, cresce nei servizi finanziari.

(Keystone-ATS) Il consiglio di amministrazione ha infatti approvato una nuova strategia che include anche una partnership con Charles Schwab e l’introduzione del marchio fintech Truth.Fi.

“Truth.Fi rappresenta la crescita naturale per il nostro movimento. Abbiamo iniziato creando una piattaforma social per la libertà di parola, abbiamo aggiunto un servizio di tv in streaming, e ora ci muoviamo nei prodotti di investimento e nella finanza decentralizzata”, ha detto Devin Nunes, Ceo di Trump Media and Technology Group.

La notizia ha messo le ali a Truth a Wall Street: nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato l’azione è salita del 15%.