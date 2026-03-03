Truppe di terra israeliane entrano in Libano

L'esercito israeliano (IDF) è entrato nel Libano meridionale via terra conquistando diversi punti nelle vicinanze, nell'ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. Lo riferisce il portavoce dell'esercito.

(Keystone-ATS) “L’IDF sta operando oltre i cinque punti ancora sotto controllo israeliano dal cessate il fuoco del 2024″, ha detto il portavoce dell’esercito Nadav Shoshani. ”Hezbollah ha sparato ininterrottamente nelle ultime 24 ore. C’è una minaccia concreta di infiltrazioni e non intendiamo che si replichi la situazione di un anno e mezzo fa in cui le proxy iraniane in Libano sparavano alla nostra popolazione civile da postazioni nel sud del Libano. Non intendiamo correre nessun rischio per la nostra popolazione”.

Da parte sua il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha dichiarato che l’avanzata dell’IDF nel Libano meridionale ha lo scopo di impedire il “fuoco diretto” sulle comunità israeliane. “Per impedire la possibilità di attacchi diretti contro le comunità israeliane, il primo ministro Benyamin Netanyahu e io abbiamo autorizzato l’IDF ad avanzare e a mantenere ulteriore territorio dominante in Libano e a difendere da lì le comunità di confine”, ha detto. “L’IDF continua a operare contro gli obiettivi di Hezbollah in Libano. L’organizzazione terroristica sta pagando e pagherà un prezzo elevato per il fuoco contro Israele”, ha aggiunto.

Stamani Hezbollah ha affermato di aver preso di mira tre basi militari israeliane in risposta agli attacchi contro le roccaforti del gruppo in Libano, tra cui la periferia sud di Beirut. “In risposta alla criminale aggressione israeliana contro decine di città e paesi libanesi”, i combattenti di Hezbollah hanno preso di mira con droni la base aerea di Ramat David e la base di Meron nel nord di Israele, ha affermato il gruppo sostenuto dall’Iran in diverse dichiarazioni, aggiungendo di aver anche preso di mira una base sulle alture del Golan con un bombardamento di razzi.

Ucciso comandante della forza Quds di Hezbollah

L’IDF riferisce che la Marina israeliana ha ucciso ieri a Beirut Reza Khuza’i, il comandante della Forza Quds di Hezbollah, che ricopre anche la carica di capo di Stato maggiore del Corpo d’armata libanese.

Khuza’i è era considerato un fattore chiave nel rafforzamento del potere di Hezbollah. Era responsabile delle relazioni tra Hezbollah e l’Iran, e in particolare del collegamento tra le esigenze dell’organizzazione terroristica di Hezbollah e le risorse fornite dall’Iran. Ha contribuito a stabilire rotte per il trasferimento di armi dall’Iran al Libano e a supportare i piani di produzione di armi di Hezbollah sul suolo libanese.