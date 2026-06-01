Trump vuole un maxi comizio Maga per i 250 anni dell’America
Donald Trump aleggia l'idea di un maxi comizio Maga per celebrare i 250 anni dell'America dopo che molti artisti si sono tirati indietro dai concerti organizzati per la festività. Immediate le polemiche.
(Keystone-ATS) Molti temono che i festeggiamenti si traducano in uno show del presidente, che si è scagliato contro le cancellazioni degli artisti: “Sono di terza categoria che nessuno vuole sentire e che non fanno altro che lamentarsi”.
“L’attrazione numero uno al mondo sono io”, ha aggiunto Trump.