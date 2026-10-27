Trump vola nella roccaforte del Texas per sostenere Paxton

Keystone-SDA

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Il presidente statunitense Donald Trump vola in Texas per due comizi, uno dietro l'altro, con l'obiettivo di sostenere il suo candidato al Senato Ken Paxton.

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(Keystone-ATS) Nello stato roccaforte dei repubblicani, Paxton è indietro nei sondaggi contro il democratico James Talarico. Il 37enne seminarista sta tentando l’impresa mai riuscita a nessun liberal da 30 anni: espugnare il rosso Texas per la prima volta dal 1994.

Negli ultimi scampoli di campagna elettorale, il democratico ha puntato il dito contro Elon Musk, che ha donato milioni di dollari a Paxton. “Elon Musk vuole la nostra terra. Vuole la nostra acqua. Vuole le nostre tasse. E vuole anche il suo senatore personale”, ha attaccato Talarico, scommettendo sul fatto che il legame con Musk, così come quello con Donald Trump, danneggeranno Paxton.

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