La televisione svizzera per l’Italia

Trump verso firma, il Pentagono diventa il ‘Dipartimento Guerra’

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per rinominare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra. Lo hanno riferito Fx News e il Washington Post.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il 25 agosto Trump aveva annunciato la sua intenzione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo nome originario, Dipartimento della Guerra, entro le prossime due settimane.

Il Pentagono è stato chiamato per l’ultima volta Dipartimento della Guerra nel 1947, un nome che aveva mantenuto per 158 anni dalla sua fondazione nel 1789 da parte del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR