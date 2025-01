Trump sta preparando oltre 100 ordini esecutivi, media

Donald Trump starebbe preparando oltre 100 ordini esecutivi da emanare a partire dal suo primo giorno alla Casa Bianca. Lo hanno riferito fonti informate all'Associated Press.

(Keystone-ATS) Il presidente eletto ha parlato dei suo piano con i senatori repubblicani durante un incontro privato. Molte delle azioni previste dovrebbero essere avviate proprio il giorno dell’insediamento, il 20 gennaio. Tra i temi toccati l’energia pulita, i vaccini e l’immigrazione.

A proposito di questo ultimo tema, stando a quanto riporta il New York Times Joe Biden avrebbe esteso le protezioni contro l’espulsione a centinaia di migliaia di persone provenienti da Sudan, Ucraina e Venezuela, così da rendere impossibile per il presidente eletto reimpatriarle.

L’estensione dello status di protezione temporanea, come è chiamato il programma, consente agli immigrati di rimanere nel paese con permessi di lavoro e uno scudo dall’espulsione per altri 18 mesi dalla scadenza della loro attuale tutela in primavera.

Per decenni, sia amministrazioni democratiche che repubblicane hanno protetto i cittadini provenienti da Paesi in crisi e nei quali non fosse sicuro tornare. Biden ha ampliato la lista aggiungendovi l’Ucraina, dopo l’invasione della Russia, Venezuela e Haiti.

Nel suo primo mandato, Trump ha revocato lo status a circa 400 mila persone provenienti da El Salvador e da altri paesi, sostenendo che le condizioni erano cambiate e che la protezione non era più necessaria. La mossa è stata contestata in tribunale e non ha avuto effetto, ma si prevede che ci riproverà durante il suo secondo mandato, come parte della sua promessa di condurre deportazioni di massa.