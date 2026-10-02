Trump sposta gli aiuti militari dall’Europa al Sud America

Keystone-SDA

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L'amministrazione Trump ha revocato decine di milioni di dollari di assistenza militare destinati a paesi europei e mediorientali per riassegnarli a governi di orientamento conservatore in America Latina. Lo hanno riferito tre funzionari americani al Washington Post.

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(Keystone-ATS) La mossa ha suscitato le proteste dei democratici nelle commissioni Esteri di Camera e Senato. Nella tarda serata di mercoledì, l’amministrazione ha informato il Congresso di procedere comunque, dirottando verso Panama, Perù, Ecuador e Colombia 52 milioni di dollari che erano stati approvati per Slovacchia, Macedonia del Nord, Tunisia e Iraq.

Si tratta dell’ultima di una serie di iniziative di Trump volta a ridurre la spesa o la presenza di truppe americane in Europa che prevedono anche una revisione in corso da parte del Pentagono che potrebbe portare a una riduzione e a un riassetto delle basi USA nel continente.