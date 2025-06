Trump ringrazia l’esercito, tensioni alle proteste

Keystone-SDA

"Rendete gli americani orgogliosi". Donald Trump evidentemente orgoglioso ringrazia l'esercito americano al termine della parata, la prima a Washington in 34 anni, per festeggiarne i 250 anni.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente si è seduto sul palco allestito per i vip fra la First Lady Melania Trump e il capo del Pentagono Pete Hegseth e si è goduto lo spettacolo, mentre la tensione saliva a Los Angeles e New York alle manifestazioni ‘No Kings’ contro le sue politiche.

Nella città degli angeli, dove Trump ha schierato negli ultimi giorni la Guardia Nazionale e i Marine, la polizia ha usato gas lacrimogeno contro i manifestanti. Tensioni si sono avute anche a New York, dove i manifestanti hanno protestato davanti alla sede dell’Ice, l’agenzia federale che sta conducendo i raid contro i migranti. Le proteste si sono svolte in tutti gli Stati Uniti attirando milioni di americani in piazza a manifestare per vari motivi, dall’immigrazione all’Ucraina passando per l’aborto.

Alla parata Trump non ha fatto accenno all’America scesa in campo contro di lui. “Tutti gli altri paesi festeggiano le loro vittorie. È il momento di farlo per l’America e lo stiamo facendo stasera”, ha detto il presidente prendendo la parola in chiusura della parata. Prima di lui a ringraziare l’esercito era stato il vicepresidente JD Vance, cogliendo l’occasione per fare gli auguri di compleanno a Trump e quelli per l’anniversario di matrimonio alla moglie Usha.

Nelle quasi due ore di parata hanno sfilati migliaia di soldati, alcuni in costumi d’epoca. Su Constitution Avenue si sono alternati vari mezzi pesanti, inclusi i carri armati Abrams. L’esercito ha poi mostrato alcuni dei suoi piccoli droni e, guardando al futuro, ha fatto sfilare i suoi cani robot. I presenti hanno assistito anche alle manifestazioni dei paracadutisti e a un alternarsi si elicotteri militari. La parata si è chiusa con una Washington illuminata dai fuochi di artificio. Per Trump una bella serata che chiude un compleanno amaro segnato dalla guerra fra Iran e Israele.