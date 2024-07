Trump ricompare alla convention Gop

(Keystone-ATS) Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto come ieri da una standing ovation del pubblico, andato letteralmente in delirio.

Il tycoon, sempre con l’orecchio destro ferito bendato, e’ salito sul palco e ha alzato il pollice salutando la folla. Con lui anche JD Vance, il suo vice nella corsa alla Casa Bianca.

“Donald Trump ha il mio forte endorsement”, ha detto Nikki Haley alla convention repubblicana, strappando applausi più convinti di quelli con cui era stata accolta, insieme a molto fischi. “Non siamo d’accordo su tutto ma siamo d’accordo su più cose di quelle su cui siamo in disaccordo”, ha aggiunto. “Il presidente Trump mi ha chiesto di parlare a questa convention in nome dell’unità”, ha aggiunto la sua ex rivale nelle primarie.

Nel suo intervento, il governatore della Florida Ron DeSantis ha elogiato Donald Trump per le sue politiche economiche e sui confini. “Il nostro Paese era rispettato quando Donald Trump era il nostro comandante in capo”, ha detto. DeSantis, rivale del tycoon nelle primarie per la Casa Bianca, ha quindi denunciato quello che ha definito “l’inadempienza del dovere” da parte del presidente Joe Biden.

DeSantis ha usato un tono piuttosto diverso rispetto a Haley. L’ex ambasciatrice all’Onu ha parlato alle persone che potrebbero essere riluttanti nei confronti di Trump. Il governatore della Florida ha parlato molto di più alla base. The Donald ha sorriso e applaudito durante l’intervento di DeSantis ed e’ apparso visibilmente più entusiasta del suo discorso rispetto a quello di Haley.

Nel suo applauditissimo intervento, il senatore Marco Rubio ha difeso ‘l’America first’ di Donald Trump ricordando che e’ la posta in gioco alle prossime elezioni presidenziali di novembre, “Non c’è assolutamente nulla di pericoloso o di divisivo nel mettere gli americani al primo posto”, ha detto. “Chiunque si sia offeso per aver messo l’America al primo posto ha dimenticato cosa è americano e cosa significa americano. L’americano non è il colore della nostra pelle o la nostra etnia”, ha detto Rubio. “Come ci ricorda la storia del nostro prossimo vicepresidente JD Vance, siamo tutti discendenti di persone comuni che hanno ottenuto risultati straordinari”, ha aggiunto.