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Trump riceverà Rutte alla Casa Bianca alle 21.30

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il segretario generale della Nato Mark Rutte alle 21.30 ora svizzera. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che alle 19.00 è invece in programma il briefing della portavoce Karoline Leavitt.

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