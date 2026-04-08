Trump riceverà Rutte alla Casa Bianca alle 21.30

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il segretario generale della Nato Mark Rutte alle 21.30 ora svizzera. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che alle 19.00 è invece in programma il briefing della portavoce Karoline Leavitt.
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