Trump riceve Netanyahu in Florida, parleremo del disarmo di Hamas

Keystone-SDA

"Oggi parleremo del disarmo di Hamas". Lo ha detto Donald Trump ricevendo Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Faremo tutto il possibile per riavere indietro i resti di Ran Gvili, la cui meravigliosa famiglia è qui”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti a proposito dell’ultimo ostaggio israeliano ancora nelle mani di Hamas.

Sempre stando a Trump, la ricostruzione di Gaza ricomincerà “molto presto. Lui la vuole”, riferendosi al premier israeliano Benyamin Netanyahu al suo fianco a Mar-a-Lago.

Dal canto suo, Netanyahu ha dichiarato: “L’ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca”. “Noi siamo fortunati, tutto il mondo è fortunato”, ha aggiunto.

Netanyahu è un “primo ministro di guerra” e “un eroe”, ha replicato Trump parlando all’arrivo del premier israeliano a Mar-a-Lago. “Credo che otterrà la grazia”, ha aggiunto il presidente americano.