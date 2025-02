Trump ribadisce, Canada dovrebbe essere nostro 51esimo stato

I dazi contro il Canada e il Messico entreranno in vigore il 2 aprile. Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che il Canada dovrebbe essere "il nostro 51esimo stato" e chiamando il premier canadese Justin Trudeau "governatore".

(Keystone-ATS) “Se non sostenessimo il Canada, non esisterebbe come Paese”, ha aggiunto Trump.

“Abbiamo deciso e lo annunceremo a breve”: i dazi contro l’Ue saranno al 25% e riguarderanno le auto e altre cose, ha spiegato Donald Trump, sottolineando che l’Ue è stata “formata per fregare” gli Stati Uniti.

Il tycoon si è anche espresso su Hamas, definendolo un gruppo malvagio: sta a Israele decidere sul cessate il fuoco, ha dichiarato.

Conflitto ucraino

Trump non ha mancato di fare riferimento alla Russia. Il presidente Vladimir Putin è “intelligente, è una persona astuta”. Penso che avremo un accordo” ma “non posso garantirlo”. Putin dovrà fare delle concessioni sull’Ucraina.

Quanto alla missione di pace al confine con l’Ucraina, il tycoon ha dichiarato: “Peacekeeping è la parte molto facile, difficile è un accordo” per la fine della guerra in Ucraina. Trump ha sottolineato che le vittime del conflitto sono maggiori di quanto riportato.

Secondo il presidente Usa, l’Ucraina si può dimenticare l’adesione alla Nato. “Lavoreremo duramente per un buon accordo”, affinché l’Ucraina torni a recuperare “più territori possibile”, ha aggiunto. “Stiamo lavorando per fare il meglio possibile, per avere il miglior accordo possibile per tutte e due le parti. Per l’Ucraina cercheremo un buon accordo, così che possa riavere più terra possibile”, ha detto Trump.

Dal canto suo, il Consiglio dei ministri ucraino ha approvato la decisione necessaria per la firma dell’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sull’uso dei minerali. Lo ha annunciato il primo ministro Denys Shmyhal durante una riunione del governo, citato da “European Pravda”.

Intanto, ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica prossima a Londra, in occasione della riunione sulla difesa comune europea ospitata dal premier britannico Keir Starmer con un nucleo di leader di Paesi del vecchio continente (inclusa la premier italiana Giorgia Meloni). Lo hanno reso noti fonti governative del Regno.

Zelensky arriverà nella capitale britannica dopo l’incontro atteso per venerdì a Washington con il presidente americano Trump, che domani riceverà intanto Starmer. La riunione di Londra segue il formato di quella ospitata la settimana scorsa da Emmanuel Macron a Parigi, dove però Zelensky non c’era.

Ritiro da Afghanistan

Dal canto suo, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha affermato che “Stiamo riesaminando il ritiro dall’Afghanistan. E’ una delle prime cose che abbiamo annunciato al Dipartimento della Difesa”.