Trump presenta la ‘gold card’, il visto d’oro costa un milione

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari che crea un percorso accelerato per far ottenere un permesso agli stranieri per vivere e lavorare negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) “Sarà un enorme successo”, ha detto il presidente americano. “Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha aggiunto precisando che se la persona è sponsorizzata da un’azienda il costo sale a due milioni.

