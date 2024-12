Trump nomina Kash Patel capo dell’Fbi

Keystone-SDA

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che nominerà come direttore dell'Fbi Kash Patel.

2 minuti

(Keystone-ATS) Questi, durante la prima presidenza di Trump ha ricoperto il ruolo di chief of staff al dipartimento della difesa, di vicedirettore della National Intelligence e direttore senior per l’antiterrorismo al Consiglio per la sicurezza nazionale.

“Sono orgoglioso di annunciare – scrive Trump – che Kashyap ‘Kash’ Patel sarà il prossimo direttore del Federal Bureau of Investigation. Kash è un brillante avvocato, investigatore e combattente di ‘America First’ che ha trascorso la sua carriera a denunciare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americano. Ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare la bufala Russia, ergendosi a difensore della verità, della responsabilità e della Costituzione”.

Kash, prosegue dopo averne ricordato i precedenti incarichi nella sua prima presidenza, “ha anche partecipato ad oltre 60 processi con giuria. Questo Fbi porrà fine alla crescente epidemia di criminalità in America, smantellerà le bande criminali migranti e fermerà il flagello malvagio del traffico di esseri umani e di droga attraverso il confine. Kash lavorerà sotto la nostra grande procuratrice generale, Pam Bondi, per riportare fedeltà, coraggio e integrità all’Fbi”.

Trump intende così sostituire Christopher A. Wray, che aveva nominato nel 2017 dopo aver silurato il suo predecessore James Comey.

Anche questa scelta appare controversa perché Patel è un duro critico dell’Fbi: in precedenza ha chiesto di chiuderne la sede centrale di Washington, di licenziare la sua dirigenza e di mettere “sotto controllo” le forze dell’ordine del Paese. Sicuramente scuoterà il Bureau, che Trump e i suoi alleati vedono come parte di una cospirazione del “deep state” contro di lui. Patel è stato strettamente allineato alla convinzione del tycoon che gran parte dell’establishment delle forze dell’ordine e della sicurezza nazionale del paese debba essere purgato da pregiudizi e chiamato a rispondere di quelle che considerano indagini ingiustificate contro Trump e i suoi alleati.

