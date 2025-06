Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt per l’Iran

Keystone-SDA

Donald Trump minaccia di fare causa alla Cnn e al New York Times per aver pubblicato articoli sulle valutazioni preliminari dell'intelligence sui bombardamenti americani in Iran.

(Keystone-ATS) In una lettera al New York Times, il legale personale del presidente ha affermato che l’articolo ha danneggiato la reputazione di Trump: lo ha definito “falso”, “antipatriottico” e “diffamatorio”.

L’avvocato ha anche chiesto al quotidiano di “ritrattare e scusarsi”. Il New York Times ha respinto le richieste del presidente e lo stesso, riporta il quotidiano, ha fatto la Cnn.