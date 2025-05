Trump Media punterebbe a investire 3 miliardi in criptovalute

Keystone-SDA

La società mediatica della famiglia Trump intende raccogliere 3 miliardi di dollari per acquistare criptovalute come il bitcoin, in una scommessa sul tipo di attivi digitali che sono stati sostenuti dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto scrive il Financial Times (FT) nella sua edizione di oggi.

Secondo sei persone informate sulla questione citate dal FT, il Trump Media & Technology Group, che è dietro l’app Truth Social ed è controllato dalla famiglia del presidente, intende raccogliere 2 miliardi di dollari in nuove azioni e un altro miliardo di dollari attraverso obbligazioni convertibile.

La raccolta di capitali, aggiunge il foglio britannico, potrebbe essere annunciata prima di un grande incontro di investitori e sostenitori della criptovaluta che si terrà a Las Vegas questa settimana, dove sono previsti interventi del vicepresidente JD Vance, dei figli di Trump Donald Jr ed Eric, e dello zar della criptovaluta di Trump David Sacks.

“Il piano è l’ultimo esempio della spinta della famiglia Trump verso le criptovalute, che ha suscitato preoccupazioni per i conflitti di interesse. Il presidente ha promesso di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute”, ricorda il quotidiano