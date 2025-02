Trump limita investimenti cinesi negli Usa

Keystone-SDA

Il presidente Usa Donald Trump ha chiesto al comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti di limitare gli investimenti cinesi negli Usa.

(Keystone-ATS) Il memorandum per la sicurezza nazionale ha firmato una direttiva che impegna il comitato a “usare tutti i necessari strumenti legali” per fermare gli investimenti cinesi nei settori della tecnologia, delle infrastrutture essenziali, nella sanità, nell’agricoltura, nell’energia, nei materiali grezzi e in altre industrie.

Prima di questa direttiva, Donald Trump ha cambiato il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate americane, il generale Charles Brown, nominando al suo posto Dan Caine.

Nel frattempo, un giudice federale ha deciso che Trump può continuare a smantellare l’Usaid. Il giudice ha negato la richiesta presentata da alcuni gruppi di lavoratori per un’ingiunzione preliminare dopo che l’amministrazione ha manifestato la sua intenzione di mettere migliaia di dipendenti in congedo amministrativo e ordinato al personale all’estero di rientrare.