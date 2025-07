Trump gioca a golf in Scozia, polizia tiene proteste a distanza

Keystone-SDA

Giornata dedicata al golf - sullo sfondo di proteste tenute a distanza dall'imponente apparato di sicurezza messo in piedi dalla polizia locale - per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Trump è impegnato da ieri in una visita privata in Scozia che nei prossimi giorni sarà punteggiata anche da importanti incontri diplomatici informali: domani con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, per cercare di chiudere la partita sui dazi con l’Ue; e lunedì col premier britannico Keir Starmer, per parlare di relazioni commerciali bilaterali, di Gaza e Ucraina.

Il 79enne Trump si è goduto il sabato sul green con suo figlio Eric e con l’ambasciatore degli Usa a Londra, Warren Stephens, in uno dei due resort-golf club di lusso che la sua famiglia possiede nel verde della nazione settentrionale del Regno Unito, terra d’origine di sua madre: quello di Turnberry, nella pittoresca contea dell’Ayrshire, da dove ha rivolto sorrisi e saluti a giornalisti e troupe tv al seguito. Da lunedì dovrebbe spostarsi invece nel secondo resort scozzese di sua proprietà, a Menie, nell’Aberdeenshire, dove inaugurerà di un nuovo campo per golfisti vip, destinato a essere aperto alla clientela dal 13 agosto.

La Police Scotland – il cui impegno costerà secondo alcuni conti fino a 1,4 milioni di sterline (1,5 milioni di franchi) alle casse pubbliche dell’isola – ha tenuto dal canto suo lontano un gruppetto di manifestanti giunto a protestare contro l’ospite fin nell’Ayrshire, dove si è visto pure qualche singolo sostenitore di The Donald, con tanto di insegne del movimento trumpiano Maga (Make America Great Again).

Mentre diverse centinaia di dimostranti raccolti sotto le bandiere del collettivo ‘Stop Trump Coalition’, si sono radunati a distanza nelle principali città scozzesi, scandendo slogan e innalzando cartelli ostili al presidente-magnate: contestato sia per le sue politiche, sia per l’impatto ambientale dei suoi affari privati. “Trump non è gradito in qui”, si poteva leggere su uno striscione; “la Scozia odia Trump”, era scritto addirittura su un altro. Vari partecipanti hanno poi additato il leader della Casa Bianca ai media come “un megalomane” o come “un amico di Jeffrey Epstein”, defunto faccendiere pedofilo americano.