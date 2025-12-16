Trump fa causa alla Bbc, chiede 5 miliardi

Keystone-SDA

Donald Trump fa causa alla Bbc e chiede almeno 5 miliardi di dollari per il montaggio fuorviante del suo discorso del 6 gennaio del 2021 - poco prima dell'assalto al Campidoglio - usato in un documentario del 2024.

(Keystone-ATS) L’azione legale è stata presentata in un tribunale federale di Miami. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Con la causa Trump porta la sua battaglia contro i media fuori dai confini americani. Negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato da tempo guerra ai media, definiti più volte nemici del popolo, e avviato una serie di cause contro il New York Times, Cbs e il Wall Street Journal del suo amico Rupert Murdoch, al quale ha chiesto un miliardo.

Il video a cui Trump fa riferimento nell’azione legale è andato in onda prima delle elezioni del 2024. Bbc ha ammesso la manomissione del discorso del presidente nel programma Panorama attraverso il montaggio di due passaggi separati, e ha accettato di fare mea culpa. Ma ha evocato un errore involontario, senza intenzioni diffamatorie.

L’emittente britannica di servizio pubblico ha chiesto scusa al presidente con una lettera in cui ha spiegato anche perché a suo avviso non ci fossero le basi per intentare causa. Fra queste il fatto che il programma fosse andato in onda solo in Gran Bretagna e che il presidente non ne fosse stato danneggiato, essendo stato rieletto poco dopo. Le scuse però non sono bastate e Trump ha deciso di intentare la causa.