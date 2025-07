Trump fa causa a Wsj per diffamazione

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto causa al Wall Street Journal, News Corp e Murdoch in Florida per diffamazione e calunnia in seguito alla lettera a Jeffrey Epstein pubblicata dal giornale. Lo riportano i media americani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il proprietario del quotidiano, Dow Jones, ha affermato che il giornale si difenderà “vigorosamente” contro la denuncia. Frattanto, secondo la CNN Trump punta a ottenere 10 miliardi di dollari.

Sul suo social Truth, Trump ha giustificato la denuncia con la necessità di contrastare le “fake news”.