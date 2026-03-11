Trump-Epstein in versione ‘Titanic’, nuova statua a Washington

Donald Trump e Jeffrey Esptein in versione Jack e Rose sul ponte di 'Titanic'. E' la nuova statua satirica comparsa sul National Mall, il viale che collega il congresso americano al memoriale dedicato a George Washington nella capitale Usa.

(Keystone-ATS) L’opera che ritrae il presidente e il finanziere pedofilo nella stessa posa della coppia di innamorati immortalata da James Cameron, è stata realizzata dagli stessi autori di quella che ritraeva Trump ed Epstein mano nella mano.

Si ipotizza che sempre lo stesso gruppo di artisti abbia creato la scultura di 2,4 metri che raffigurava un pollice dorato che schiacciava l’iconica corona verde della Statua della Libertà piazzata nello stesso punto a giugno dell’anno scorso.