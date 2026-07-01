Trump effettua primo volo sul nuovo Air Force One donato dal Qatar

Keystone-SDA

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Donald Trump effettuerà oggi il suo primo volo a bordo del nuovo Air Force One donatogli al Qatar. Il presidente andrà all'inaugurazione della nuova Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota.

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(Keystone-ATS) Il Boeing VC-25B da 400 milioni di dollari ricevuto in dono a Doha l’anno scorso ha sollevato molte polemiche anche perché è stato sottoposto ad una serie di modifiche, necessarie per la sicurezza, costate un miliardo di dollari. L’aereo sfoggia una livrea nei colori rosso, bianco, blu scuro e oro, una combinazione scelta personalmente da Trump.