Trump contro la sua alleata di ferro, ‘ritiro il mio sostegno’

Keystone-SDA

È rottura fra Donald Trump e Marjorie Taylor Greene, la sua alleata di ferro. Dopo giorni di critiche al presidente, il tycoon la taglia fuori.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ritiro il mio sostegno a Marjorie Taylor Greene”, afferma Trump sul suo social Truth, descrivendo la deputata repubblicana come una persona che si lamenta sempre.

“Sembra che tutto sia iniziato quando le ho inviato un sondaggio che indicava che non avrebbe dovuto correre da senatrice o governatrice. Ha detto a molti di essere arrabbiata perché non rispondo alle sue telefonate”, ha spiegato il presidente criticando Taylor Greene, accanita sostenitrice dell’America First, di essere troppo a sinistra.

“Donald Trump mi ha attaccato e ha mentito su di me”, ha replicato la diretta interessata. “Attacca me per dare un esempio e spaventare tutti gli altri repubblicani prima del voto sui documenti di Epstein. È sorprendente quanto si stia battendo per fermare” la pubblicazione delle carte relative all’ex finanziere morto suicida in carcere, ha aggiunto la deputata.

“Ho sostenuto Trump con molto del mio prezioso tempo e i miei soldi, e ho combattuto per lui quasi tutti gli altri repubblicani gli avevano girato le spalle. Ma io non servo Trump”, ha sottolineato.

L’ultima critica di Taylor Greene prima dello strappo era stata sui viaggi del presidente. “A nessuno importa dei Paesi stranieri e del numero senza fine di leader stranieri che arrivano alla Casa Bianca ogni settimana. Non abbiamo eletto il presidente per viaggiare il mondo e mettere fine alle guerre estere”, aveva dichiarato.