Trump conferma nomina Marco Rubio come segretario di stato

Keystone-SDA

Donald Trump ha confermato su Truth la nomina del senatore Marco Rubio come segretario di stato.

(Keystone-ATS) Rubio diventa così il primo segretario di stato latino degli Stati Uniti. “È per me un grande onore – scrive il tycoon – annunciare che il senatore Marco Rubio, della Florida, è stato nominato segretario di stato degli Stati Uniti. Marco è un leader molto rispettato e una voce molto potente per la libertà. Sarà un forte sostenitore della nostra nazione, un vero amico per i nostri alleati e un guerriero senza paura che non si arrenderà mai ai nostri avversari. Non vedo l’ora di lavorare con Marco per rendere l’America e il mondo di nuovo sicuri e grandi!”.