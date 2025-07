Trump chiede di perseguire Harris, Beyoncé e Oprah Winfrey

Keystone-SDA

Donald Trump è tornato ad attaccare Kamala Harris e Beyoncé.

(Keystone-ATS) In un post sul social media Truth, infatti, il presidente americano ha chiesto di perseguire la sua ex avversaria, la star del pop, Opra Winfrey e Al Sharpton, per presunti compensi milionari ricevuti durante la campagna elettorale del 2024.

“Non è consentito pagare per un endorsement, è totalmente illegale”, attacca il tycoon. Secondo Trump, Beyoncé ha infranto la legge ricevendo un pagamento di 11 milioni di dollari per il suo endorsement alla candidata presidenziale democratica durante un evento a Houston nell’ottobre 2024. Ma, stando a quanto verificato dalla Cnn, non c’è nessuna prova di questo trasferimento di denaro.

Nei registri federali invece risulta un pagamento di 165.000 dollari dalla campagna di Harris alla società di produzione di Beyoncé, che la campagna ha elencato come spesa per “produzione di eventi della campagna”.