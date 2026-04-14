Trump boccia proposta Iran stop di 5 anni ad arricchimento uranio

Keystone-SDA

L'Iran, in una risposta formale inviata ieri, ha offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio, a fronte dei 20 anni richiesti dalla delegazione usa nei negoziati di Islamabad del fine settimana.

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(Keystone-ATS) Lo riporta il New York Times. Il giornale si basa su quanto riferito da due alti funzionari di Teheran e da uno di Washington. Trump, tuttavia, ha respinto l’offerta, ha precisato il funzionario statunitense. Sono però in corso discussioni sull’opportunità di tenere un ulteriore ciclo di negoziati in presenza, anche se non è ancora stato tracciato alcun piano definitivo.

Lo stesso funzionario americano ha aggiunto che gli Usa hanno chiesto anche a Teheran di rimuovere dal Paese l’uranio altamente arricchito. Gli iraniani, tuttavia, hanno insistito perché il materiale fissile resti nel Paese, ma hanno offerto, in compenso, di diluirlo in modo significativo in modo da non poter essere usato per la produzione di un’arma nucleare.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha riferito lunedì all’omologo francese, Jean-Noel Barrot, che le richieste di Washington – definite “eccessive” e in continuo mutamento – hanno ostacolato il raggiungimento di un accordo nella tornata di colloqui in Pakistan, secondo i media statali iraniani. Tuttavia, Araghchi ha affermato che vi sono stati “progressi su molte delle questioni discusse”, un commento non dissimile da quello rilasciato dal vicepresidente americano JD Vance in un’intervista a Fox News.

Vance ha spiegato lunedì sera che sono stati compiuti dei passi avanti e che vi sono state “conversazioni positive” con l’Iran a Islamabad: “La palla è davvero nel loro campo” e “la grande incognita, d’ora in avanti, è se gli iraniani dimostreranno sufficiente flessibilità”. Il vicepresidente ha osservato che l’Iran ha mostrato una certa flessibilità, ma “non ha fatto passi avanti sufficienti”. Vi è “la possibilità di concludere un grande accordo”, ha rimarcato, pur attribuendo all’Iran l’onere di concretizzarlo.