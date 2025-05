Trump avverte Putin, sta giocando con il fuoco

Keystone-SDA

"Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!". E' l'avvertimento di Donald Trump al leader del Cremlino su Truth.

2 minuti

(Keystone-ATS) Donald Trump, dopo le sue parole su Vladimir Putin, ha una scelta da fare: o vara un embargo totale contro la Russia, oppure si tira fuori dai negoziati per la fine della guerra. Lo scrive su X Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, Voldymyr Zelensky.

In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitry Pesko ha affermato che la Russia agirà per garantire la propria sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni di Donald Trump e dal fatto che sia in corso un processo di pace in Ucraina. Peskov si è riferito ai massicci attacchi di droni delle ultime settimane sul territorio della Federazione, in un’intervista televisiva, ripresa dalle agenzie.

“Il nostro presidente (Vladimir Putin) ha chiarito che nessuno può usare i droni per creare problemi qui in Russia, se lo fate, sarete puniti”, ha avvertito Peskov.

Commentando i bombardamenti russi degli ultimi giorni sull’Ucraina, Trump aveva detto che Putin era “impazzito”. Il Cremlino aveva risposto che i raid prendono di mira solo “obiettivi militari” e sono compiuti per “ritorsione” agli attacchi ucraini compiuti con centinaia di droni nelle ultime settimane, decine dei quali hanno preso di mira la regione di Mosca. Anche la scorsa notte, secondo il ministero della Difesa, 99 velivoli senza pilota sono stati intercettati sul territorio della Federazione.

Dal canto suo il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak ha scritto: “è chiaro che Putin abbia deciso cinicamente di colpire la reputazione personale del presidente Trump”, scrive Podolyak, secondo cui l’inquilino della Casa Bianca può ormai seguire solo due strade: “la prima opzione è che faccia seguire alle sue parole azioni concrete, imponendo nuove sanzioni e spingendo per un embargo totale contro la Russia e approvando ulteriori forniture di armi all’Ucraina rafforzandone la difesa aerea. La seconda opzione – ha aggiunto Podolyak – è tirarsi indietro dal processo dei negoziati per la fine del conflitto. Il Cremlino è fiducioso che quest’ultima sia proprio la cosa che accada”.