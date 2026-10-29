Trump attacca in Ohio la deputata dem Ilhan Omar

Keystone-SDA

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Donald Trump ha reiterato in Ohio i suoi attacchi alla deputata dem progressista Ilhan Omar del Minnesota, sostenendo che abbia commesso frodi in materia d'immigrazione e che debba dimettersi dal Congresso.

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(Keystone-ATS) Nel frattempo la folla riunitasi nello Shoemaker Center ha iniziato a gridare “chiudetela in prigione!”.

“Viene dalla Somalia, che non è nemmeno un vero Paese. Non hanno un governo. C’è solo criminalità e omicidi”, ha detto Trump dal palco. “Arriva qui e ci dice come dobbiamo gestire gli Stati Uniti. È una vergogna”, ha rincarato.

Di recente, gli agenti federali hanno perquisito l’abitazione di Omar a Washington nell’ambito di un’indagine governativa sulle accuse di frode in materia di immigrazione. La deputata ha negato qualsiasi illecito.

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