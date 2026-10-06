Trump approva fucilazione per autore strage nella base di Fort Hood

Keystone-SDA

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Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32.

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(Keystone-ATS) Hasan era stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l’imputato aveva rinunciato a difendersi.

Il segretario alla difesa Pete Hegseth “ha raccomandato, e Donald Trump ha approvato, la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone d’esecuzione dell’esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hasan”, che aveva urlato “Allah Akbar durante l’attacco. Il segretario alla difesa deciderà l’ora e il posto dell’esecuzione. Il giorno del giudizio per Hasan è finalmente arrivato”, ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell.

Hasan, ex psichiatra dell’esercito, è stato condannato a morte per la strage di 13 commilitoni a Fort Hood. Tutti le vittime tranne uno erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata per terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. La sparatoria finì solo quando Hasan fu colpito alla schiena da un militare che aveva reagito al fuoco. L’ex maggiore è rimasto paralizzato dalla vita in giù.

L’ex psichiatra, musulmano di origini palestinesi, aveva detto di aver agito per proteggere ribelli islamici all’estero dall’aggressione degli Stati Uniti. Aveva ammesso di aver aperto il fuoco in un’affollata sala d’aspetto dove decine di soldati attendevano l’ultima visita medica prima del dispiegamento al fronte in Iraq e Afghanistan.