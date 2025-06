Trump annuncia tregua Israele-Iran, ‘la guerra finirà’

Dieci giorni dopo l'inizio del conflitto tra Iran e Israele, a 48 ore dall'attacco americano contro i siti nucleari di Teheran e poco dopo la rappresaglia iraniana contro una base Usa in Qatar, il presidente statunitense Donald Trump annuncia il cessate il fuoco.

(Keystone-ATS) “Congratulazioni a tutti! È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale tra circa 6 ore da ora, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni in corso, per 12 ore, momento in cui la guerra sarà considerata finita!!”, ha dichiarato il presidente americano in lungo post su Truth nel quale spiega i tempi e le modalità della tregua.

“Ufficialmente, l’Iran inizierà” il cessate il fuoco “tra sei ore e, alla dodicesima ora, lo inizierà Israele”, ha spiegato il tycoon che ha pubblicato il suo post attorno alle 18.10 ora americana (poco dopo la mezzanotte in Svizzera), lasciando intendere quindi che la prima parte della tregua sarebbe iniziata a notte fonda a Teheran. “Alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo”, ha aggiunto Trump che ha ribattezzato il conflitto tra Israele e Iran con un nome che evoca la guerra dei sei giorni combattuta da Israele contro Egitto, Siria e Giordania dal 5 al 10 giugno del 1967.

The Donald ha anche esortato le parti a “rimanere pacifiche” durante il cessate il fuoco. “Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi per aver avuto la resistenza, il coraggio e l’intelligenza per porre fine a alla guerra dei 12 giorni”, ha insistito il commander-in-chief che ha poi rivendicato il successo del suo operato.

“Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli gli Usa e Dio benedica il mondo!” In un’intervista esclusiva a Nbc news, poco dopo l’annuncio, Trump si è detto convinto che la tregua “sarà illimitata” e che Israele e Iran “non si spareranno più”.

La Casa Bianca ha salutato come un trionfo l’annuncio sostenendo che il tycoon “ha realizzato ciò che nessun altro presidente nella storia avrebbe mai potuto immaginare: l’annientamento del programma nucleare del regime iraniano e un cessate il fuoco senza precedenti tra Israele e Iran”.

Dai Paesi interessati per ora nessuna reazione ufficiale. Secondo i media israeliani, il presidente statunitense e il premier Benjamin Netanyahu hanno concordato la tregua lunedì mattina. Al momento dell’annuncio di Trump era in corso il gabinetto di sicurezza nel bunker di Tel Aviv e in Israele.

Il primo ministro del Qatar al Thani ha confermato che “sono stati raggiunti accordi tra Israele e Iran per un cessate il fuoco” e, secondo i media israeliani, il presidente americano e il suo vice Vance hanno discusso della proposta con al Thani solo nelle ultime ore, dopo l’attacco dell’Iran alla base americana in Qatar. Questo spiegherebbe anche un post di ieri di Trump nel quale ringraziava Doha per gli sforzi di pace in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni, l’intervento di al Thani sarebbe stato fondamentale per convincere l’Iran. Quanto a Teheran, a parte la minaccia delle Guardie della Rivoluzione di rispondere con forza a nuovi eventuali attacchi degli Stati Uniti, c’è solo la dichiarazione di un funzionario alla Reuters che conferma l’accordo per una tregua. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato su X che “al momento non esiste alcun ‘accordo’ su un cessate il fuoco o una cessazione delle operazioni militari, tuttavia a condizione che il regime israeliano cessi la sua aggressione non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta”.

Continuati attacchi reciproci nella notte

Anche se il cessate il fuoco è stato concordato attacchi reciproci di Israele e Iran sono continuati nella notte. I giornalisti presenti a Teheran hanno segnalato nuove esplosioni nella capitale dopo l’annuncio di Trump e l’esercito israeliano ha diramato nuovi avvisi di evacuazione comunicando ai residenti dei quartieri di Mehran e dei Distretto 6 e 7 che avrebbe effettuato delle operazioni in quei luoghi.

Quattro persone sono morte a Beer Sheeva, nel sud di Israele, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile lanciato dall’Iran.

E nonostante l’annuncio dell’Iran dell’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele alle 7:30 ora di Teheran (le 6.00 in Svizzera), nuovi allarmi sono scattati nel centro dello Stato ebraico e in Cisgiordania.