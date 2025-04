Trump annuncia dazi: colpiti amici e nemici, su Ue tariffe del 20%

Keystone-SDA

"Oggi è il giorno della liberazione, il 2 aprile sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l'industria americana rinasce, il giorno in cui il destino dell'America è stato ripreso, e il giorno in cui abbiamo iniziato a rendere l'America ricca di nuovo".

(Keystone-ATS) “Per decenni il nostro Paese è stato derubato, ma questo non accadrà più”, ha detto il presidente statunitense Donald Trump dalla Casa Bianca, annunciando i dazi.

Contro l’Unione Europea – che “è molto dura” ha detto Trump – dazi del 20%. Ma Trump ha dazi per tutti, nemici ed alleati: Tra i “nemici”, la Cina è stata colpita da un dazio del 34% ma non va molto meglio al tradizionale alleato di Taiwan, con il 32%; sulla stessa linea Indonesia (32%), Svizzera (31%) e Sudafrica (30%).

I dazi sono grosso modo calibrati su un valore pari al 50% di quelli in vigore nei confronti delle esportazioni americane, vede sul podio Cambogia, Laos e Madagascar colpiti rispettivamente da tariffe pari al 49%, 48% e 47%.Trump ha poi elencato le tariffe decise contro una serie di Paesi, tra cui del 24% sul Giappone e del 26% sull’India, che è “molto, molto dura”. E poi su Israele del 17%.

In fondo alla lista una serie di Paesi colpiti da un dazio del 10%: la Gran Bretagna – che la special relationship non ha escluso dal provvedimento – Brasile, Argentina, Arabia Saudita, Australia e Turchia.

Dopo l’annuncio dei nuovi dazi da parte di Donald Trump, il segretario al Commercio americano, Howard Lutnick, ha avvertito i Paesi colpiti di “non reagire” alle misure.

Anche il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, in un’intervista a Fox news, ha avvertito i partner commerciali che qualsiasi ritorsione alla raffica di nuovi dazi della Casa Bianca porterà da un’ulteriore escalation.

“Il mio consiglio a ogni Paese in questo momento è di non reagire. State calmi, vediamo come va. Perché se reagirete, ci sarà un’escalation”, ha detto Bessent.