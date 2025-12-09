Trump allenta la morsa sui chip IA per la Cina, ok per Nvidia

Keystone-SDA

Donald Trump annuncia un accordo con il presidente cinese Xi Jinping per consentire a Nvidia di esportare chip avanzati per l'intelligenza artificiale in Cina.

(Keystone-ATS) In un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente americano ha affermato di aver informato Xi che Washington permetterà a Nvidia di spedire i suoi prodotti H200 (chip per l’intelligenza artificiale) a “clienti approvati in Cina e in altri paesi, a condizione che consentano di mantenere un forte livello di sicurezza nazionale”.

“Il presidente Xi – ha dichiarato Trump – ha risposto positivamente! Il 25% sarà versato agli Stati Uniti d’America. Questa politica sosterrà l’occupazione americana, rafforzerà la produzione statunitense e andrà a beneficio dei contribuenti americani”.

“L’amministrazione Biden – accusa il tycoon – ha costretto le nostre grandi aziende a spendere miliardi di dollari per costruire prodotti ‘degradati’ che nessuno voleva, un’idea terribile che ha rallentato l’innovazione e danneggiato i lavoratori americani. Quell’era è finita! Proteggeremo la sicurezza nazionale, creeremo posti di lavoro americani e manterremo la leadership americana nell’intelligenza artificiale”.

“I clienti statunitensi di Nvidia – prosegue il presidente USA – stanno già andando avanti con i loro incredibili e avanzatissimi chip Blackwell e, presto, Rubin, nessuno dei quali fa parte di questo accordo. La mia amministrazione metterà sempre l’America al primo posto. Il Dipartimento del Commercio sta finalizzando i dettagli e lo stesso approccio si applicherà ad Amd, Intel e altre grandi aziende americane”.