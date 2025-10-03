Trump ad Hamas, ‘accordo entro domenica o sarà l’inferno’

Donald Trump lancia su Truth un ultimatum ad Hamas sul suo piano di pace per Gaza.

(Keystone-ATS) “Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18.00, ora di Washington Dc (la mezzanotte svizzera, ndr). Ogni Paese ha firmato! Se questo accordo da ultima chance non verrà raggiunto, l’inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas. Ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro”.

“Hamas – scrive il presidente Usa – è stata una minaccia spietata e violenta, per molti anni, in Medio Oriente! Hanno ucciso (e reso vite insopportabilmente miserabili), culminando con il massacro del 7 ottobre in Israele, neonati, donne, bambini, anziani e molti giovani uomini e donne, ragazzi e ragazze, che si preparavano a celebrare insieme la loro vita futura. Come punizione per l’attacco del 7 ottobre alla civiltà, più di 25.000 ‘soldati’ di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte dei restanti è circondata e intrappolata militarmente, in attesa solo del mio ordine ‘vai’, per estinguere rapidamente le loro vite. Per il resto, sappiamo dove e chi siete, e sarete braccati e uccisi. Chiedo a tutti i palestinesi innocenti di lasciare immediatamente questa zona potenzialmente mortale per raggiungere zone più sicure di Gaza. Tutti saranno ben accuditi da coloro che sono in attesa di aiutare”.

“Fortunatamente per Hamas, tuttavia, verrà data loro un’ultima possibilità! Grandi, potenti e ricchissime nazioni del Medio Oriente e delle aree circostanti, insieme agli Stati Uniti d’America, hanno concordato, con la firma di Israele, la Pace, dopo 3000 anni, in Medio Oriente. Questo accordo risparmia anche la vita di tutti i combattenti di Hamas rimasti! I dettagli del documento sono noti al mondo, ed è un grande accordo per tutti! Avremo la pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro. La violenza e lo spargimento di sangue cesseranno. Rilasciate gli ostaggi, tutti, compresi i corpi di quelli che sono morti, ora”, prosegue Trump, prima di lanciare l’ultimatum.