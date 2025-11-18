Trump accoglie bin Salman alla Casa Bianca con tutti gli onori

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca sul portico sud, di solito adibito ad accogliere i leader per le visite di Stato, con tutti gli onori e picchetti militari e perfino i cavalli.

1 minuto

(Keystone-ATS) Oltre a tutti gli onori militari riservati di solito ai capi di Stato, Trump ha fatto volare in onore del principe ereditario saudita Mohammed bin Slaman diversi caccia F-35 in formazione a V. Si tratta proprio degli aerei militari che il presidente vuole vendere ai sauditi, una decisione che richiederebbe comunque l’approvazione del Congresso.