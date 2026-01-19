Trump a Norvegia, “non più in dovere di pensare solo alla pace”

Keystone-SDA

"Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre, rivelata da Sky News. “Anche se sarà sempre predominante, ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d’America”, ha proseguito.

“La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti”, afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia.

“Sappiamo solo – afferma Trump – che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia. Grazie!”.

Premio non viene dal governo

“Il Premio Nobel per la Pace, ho spiegato chiaramente anche al presidente Trump, viene assegnato da un comitato indipendente e non dal governo norvegese”, ha detto dal canto suo il premier norvegese in replica al messaggio del presidente Usa. Lo riporta la Bbc.

“La posizione della Norvegia – ribadisce Store – sulla Groenlandia è chiara. La Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca e la Norvegia sostiene pienamente il Regno di Danimarca su questa questione”.