Trump a Netanyahu: sei “fottutamente pazzo”, tutti odiano Israele

Keystone-SDA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sarebbe scagliato contro il primo ministro Benjamin Netanyahu durante la loro telefonata di ieri.

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(Keystone-ATS) Durante il colloquio, lo avrebbe definito “fottutamente pazzo” e gli avrebbe detto che tutti “odiano Israele”. Il tutto mentre chiedeva di accettare un cessate il fuoco con Hezbollah.

Axios ha citato un funzionario statunitense che ha riassunto il messaggio di Trump a Netanyahu come segue: “Sei fottutamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo”.

Una seconda fonte informata sulla telefonata ha riferito alla testata che il presidente degli Stati Uniti era “furioso” e a un certo punto ha urlato a Netanyahu: “Che c…o stai facendo?”.

Due fonti hanno anche affermato che Trump ha accusato Netanyahu di ingratitudine durante la telefonata sull’escalation dei combattimenti in Libano, telefonata che Axios ha descritto come “piena di parolacce”.

Sebbene funzionari statunitensi abbiano dichiarato al sito di notizie che Trump fosse consapevole del fatto che Hezbollah abbia ripetutamente sparato contro Israele e che Gerusalemme avesse il diritto di rispondere, il presidente riterrebbe che le Forze di Difesa Israeliane abbiano reagito in modo sproporzionato negli ultimi giorni. Questo atteggiamento mette a rischio gli sforzi di Washington per ottenere una proroga del cessate il fuoco con l’Iran, che subordina l’accordo a una tregua in Libano.